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2020-05-01T02:20
https://ria.ru/20200501/1570846026.html
Украина ввела спецпошлины на импорт угля из России
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РИА Новости

Украина ввела спецпошлины на импорт угля из России

00:41 01.05.2020 (обновлено: 02:20 01.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВагоны с углем
Вагоны с углем
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вагоны с углем. Архивное фото
КИЕВ, 1 мая – РИА Новости. Украина в пятницу ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из России для защиты внутреннего рынка, однако такое решение.
По данным украинского Госстата, на Россию в 2019 году приходилось 58% всех поставок каменного угля и антрацита на Украину. Всего Киев импортировал угля на 2,8 миллиарда долларов. В январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину превышала 61%.
Президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском совещании работников угольной отрасли ранее заявил, что сейчас в этой отрасли невозможен импорт. По его словам, компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.
Ввести спецпошлины на российский уголь, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, Киев планировал еще с 15 апреля, однако вступление решения в силу затем перенесли на 1 мая.
"В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый на Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому достаточно долго постановление (о спецпошлинах – ред.) …было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который …устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок", - объяснил такой шаг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Решение в угоду олигархам

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что власти Украины ввели спецпошлину на импорт угля из России в угоду олигархам.
"На Украине остановились ряд шахт ДТЭК в связи с тем, что упала цена на нефть, соответственно, на уголь. А при этом себестоимость добычи угля на Украине очень высокая. Теперь украинский уголь не нужен ни в ЕС, ни у нас, его никто не покупает. Поэтому чтоб помочь украинским олигархам, в том числе Ахметову, власти ввели эти спецпошлины, чтобы не поставлять уголь из России", - сказал Охрименко РИА Новости.
Вместе с тем эксперт считает, что такие меры властей приведут к полному прекращению поставок угля из России из-за его высокой цены, которая сложится из-за спецпошлин. "Это очевидно. Его (российского угля – ред.) стоимость будет слишком высокая для нас", - сказал эксперт.
При этом он убежден, что такое решение позволит Украине к осени выйти из энергетического кризиса. "Но на свои места все вернется уже к осени, когда уголь станет снова востребованным, ближе к отопительному сезону", - указал Охрименко.
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Украинский эксперт Богдан Олещук также считает, что такие меры правительства сыграют на руку украинским олигархам, но не населению.
"Да, поставки угля из России прекратятся. Ахметов запустит свои шахты. Но это отразится в платежках за коммунальные услуги, украинцам придется платить больше", - сказал Олещук РИА Новости.

Энергетический кризис

Крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания украинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК ранее заявила о начале энергетического кризиса в стране. Как утверждает ДТЭК, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего упал объем потребления угля на украинских станциях.
По данным компании Ахметова, на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что на данный момент из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены почти все угледобывающие шахты, около 90 тысяч сотрудников угледобывающей сферы сидят без работы.
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"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны Минэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", - заявили в компании.
ДТЭК обратилась к властям с просьбой предпринять срочные меры по преодолению кризиса. Шмыгаль заявил о разработке мер по преодолению кризиса в энергетической отрасли. На Украине был создан антикризисный энергетический штаб, возглавляемый премьером.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России осенью 2019 года. До этого российская электроэнергия закупалась в октябре 2015 года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 8 апреля приняла постановление, которым ограничила импорт электроэнергии из России и Белоруссии на время карантина из-за коронавируса COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

Борьба с российским импортом

Власти Украины несколько лет ведут политику ограничений в отношении российских товаров. В частности, в июле прошлого года Киев ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.
С 1 августа 2019 года украинские власти также ввели спецпошлины на большинство российских товаров, кроме угля, кокса и фармацевтики.
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РоссияСитуация на УкраинеУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Россия не должна торговать с киевским неофашистским, марионеточным режимом, ведущим геноцид русско-говорящего населения Донбасса. Точка. Комбинацию из трех пальцев им, а не российский антрацит!
1 мая, 03:39
ssantipiat26
6400000
Послала Украина сама себя куда подальше со своими пошлинами! И чем больше пошлина - тем дальше себя на отсыл посылает!
1 мая, 02:43
Афоня Борщёв
5600002
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