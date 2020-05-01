Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начать отмечать Праздник весны и труда можно с прекрасной постановки Метрополитен-оперы по триллеру Хичкока. Днем самое время для экскурсии в Русском музее или “Лебединого озера” Пермского театра оперы и балета. Из вечерних показов стоит посмотреть “Муху” в Александринке или концерт Александра Иванова и группы “Рондо”. О других развлечениях этой пятницы в онлайн-формате, — в материале РИА Новости.