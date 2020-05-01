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Культура
2020-05-01T00:06
https://ria.ru/20200501/1570840744.html
Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570844541_0:147:3000:1835_1036x0_80_0_0_08d837ee8852bf160da878860d8f159a.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций

00:00 01.05.2020 (обновлено: 00:06 01.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в Малом театре
Прогон спектакля Женитьба Н.В. Гоголя в Малом театре
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Начать отмечать Праздник весны и труда можно с прекрасной постановки Метрополитен-оперы по триллеру Хичкока. Днем самое время для экскурсии в Русском музее или “Лебединого озера” Пермского театра оперы и балета. Из вечерних показов стоит посмотреть “Муху” в Александринке или концерт Александра Иванова и группы “Рондо”. О других развлечениях этой пятницы в онлайн-формате, — в материале РИА Новости.

Утро

С 02:30 (1 мая) до 01:30 (2 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к постановке “Марни” по мотивам одноименного триллера Хичкока. Историю английской мошенницы режиссер Майкл Майер успешно перенес на сцену.
В 07:00 Томский театр “Скоморох” приглашает посмотреть запись постановки “Теремок”.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол начнет показ семейного спектакля “Морозко”.
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День

В 14:00 Концертный зал Чайковского выходит в эфир с концертом Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.
В 14:00 Музей Фаберже приглашает на короткий онлайн-тур “Иван Калита”.
В 15:00 Кировский театр кукол показывает "Сказку о рыбаке и рыбке" по мотивам знаменитой пушкинской сказки.
В 15:00 в Новосибирском оперном театре можно посмотреть запись жизнерадостной оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".
В 16:00 Театр имени Наталии Сац представляет красочный мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста".
В 16:30 Русский музей продолжает серию онлайн-показов экскурсией, посвященной советскому искусству 1920-1930-х годов, а также фильмом "Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи".
В 17:00 Пермский театр оперы и балета транслирует балет “Лебединое озеро” музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис.
В 17:00 в пермском Театр-театре состоится премьера концерта "Театр не прощается с тобой".
В 18:00 Третьяковская галерея продолжает серию "Истории одного шедевра". На этот раз выпуск посвящен знаменитой картине Карла Брюллова "Всадница".
© РИА Новости / Балабанов / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Всадница" Карла Брюллова
Репродукция картины Всадница
© РИА Новости / Балабанов
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Репродукция картины "Всадница" Карла Брюллова
В 18:00 в Томском областном театре юного зрителя состоится онлайн трансляция записи спектакля "Принц". Капризная принцесса просит отца рассказать сказку перед сном, и монарха выручают придворные.

Вечер

В 19:00 музыкант Александр Иванов и группа “Рондо” выступят с юбилейной программой “Нам 35”. Помимо хитов "Бледный бармен", "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк!", "Московская осень" прозвучат и новые песни.
В 19:00 Театр Сатиры предлагает подключиться к показу постановки "Чемоданчик". Действие комедии разворачивается в квартирке обычной столичной многоэтажки, куда случайно попадает действующий президент страны с секретнейшим стратегическим объектом.
В 19:00 Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева представляет показ пушкинских “Маленьких трагедий”. Постановка известного петербургского режиссера и обладателя театральных премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Руслана Кудашова.
В 19:00 Малый театр начинает трансляцию спектакля "Женитьба". Постановка Юрия Соломина, в ролях — Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Ермаков.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

Прогон спектакля Женитьба Н.В. Гоголя в Малом театре
1 из 3

Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

Прогон спектакля Женитьба Н.В. Гоголя в Малом театре
2 из 3

Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

Прогон спектакля Женитьба Н.В. Гоголя в Малом театре
3 из 3

Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 19:00 Александринский театр покажет постановку "Муха”. Дипломная работа режиссера Олега Еремина, в которой он смог связать произведения Бродского и Чуковского, в свое время вызвала споры, но выдержала более ста представлений. Спектакль играют не на сцене, а в акустической трубе театра. Премьера состоялась в 2007 году.
В 19:00 Электротеатр Станиславский продолжает показ театрального сериала "Золотой осел. Разомкнутое пространство работы". На этот раз зрители увидят композицию "Город" о приключениях главного героя Луция в городе Фессалии.
В 19:00 театр Маяковского зовет на музыкальный вечер Оксаны Киселевой “Роман с романсом”.
Девушка во время аудиозаписи
18 апреля, 08:00Культура
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В 19:00 в Геликон-опере стартует показ концерта концерта Аркадия Эйзлера "Аккорды души".
В 19:30 санкт-петербургский театр “Мастерская” представляет постановку “Любовь и Ленин”, посвященную жизни Владимира Ульянова в эмиграции.
В 20:00 "Русские сезоны" приглашают в Александринский театр на довольно классическую постановку по пьесе Гоголя “Женитьба”, отмеченную премией “Золотая маска”. Режиссер — Валерий Фокин.
В 20:00 Берлинский театральный фестиваль открывается постановкой "Гамлет" Йохана Симонса, премьера которой состоялась в июне прошлого года.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
17 апреля, 08:00Культура
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В 20:00 в Театре Талия показывают "Гамлет-машину" по когда-то запрещенной пьесе Хайнера Мюллера. Режиссер Роберт Уилсон.
В 20:00 Венская опера начинает трансляцию “Богемы”. Знаменитая опера Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли.
В 20:00 можно подключиться к трансляции спектакля "Вальпургиева ночь" по пьесе Венедикта Ерофеева в постановке Евгения Славутина в театре МОСТ. Местом действия становится психбольница, куда попадает главный герой алкоголик Гуревич.
С 21:00 (1 мая) до 21:00 (8 мая) будет доступна версия спектакля-блокбастера Дэнни Бойла по мотивам романа Мэри Шелли "Франкенштейн: Камбербэтч". В роли Создания — Джонни Ли Миллер, а звезда “Шерлока” предстанет в амплуа ученого.
В 21:30 переносимся в театр "Комеди Франсез", где начинается "Чужая голова" в постановке режиссера Лило Баур, премьера которого прошла в апреле 2013 года.
В 22:00 Cirque du Soleil покажет 60-минутный выпуск CirqueConnect. Шоу с участием артистов и приглашенных гостей создано в поддержку благотворительного фонда One Drop, который занимается проблемой дефицита чистой питьевой воды в мире.
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