Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций

Утро
День
Вечер
Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актрисы Ирина Муравьева в роли свахи Феклы Ивановны, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны, Наталья Хрусталева в роли Дуняшки и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Ермаков в роли отставного пехотного офицера Анучкина, Владимир Дубровский в роли моряка Жевакина, Валерий Афанасьев в роли экзекутора Яичницы и Александр Вершинин в роли Кочкарева (слева направо) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.
Актеры Александр Вершинин в роли Кочкарёва, Карина Саханенко в роли Агафьи Тихоновны и Людмила Полякова в роли тётки Арины Пантелеймоновны (справа) в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве.