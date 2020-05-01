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2020-05-01T09:41
https://ria.ru/20200501/1570827708.html
Лучшие фото недели: московские окна, танк в гараже и покорение Арктики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570824289_0:170:2400:1520_1036x0_80_0_0_08740a18a2132ee34bf4f54786e45d30.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: московские окна, танк в гараже и покорение Арктики

09:35 01.05.2020 (обновлено: 09:41 01.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Marko Djurica

Бортпроводницы в масках возле самолета, который должен доставить медикаменты из аэропорта Белграда "Никола Тесла" в Италию.

Члены экипажа в защитных масках возле самолета, который должен доставить медикаменты из аэропорта Никола Тесла в Италию
1 из 30

Бортпроводницы в масках возле самолета, который должен доставить медикаменты из аэропорта Белграда "Никола Тесла" в Италию.

© REUTERS / Marko Djurica
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Белорусские военнослужащие в защитном снаряжении переходят дорогу после дезинфекции больницы в Заславле под Минском.

Белорусские военнослужащие в защитном снаряжении пересекают дорогу после дезинфекции больницы в городе Заслауе под Минском
2 из 30

Белорусские военнослужащие в защитном снаряжении переходят дорогу после дезинфекции больницы в Заславле под Минском.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Uma Shankar Mishra

Купание во время ведического весеннего праздника Акшая Трития в Индии.

Купание по случаю ежегодного весеннего праздника Акшайя Трития в Индии
3 из 30

Купание во время ведического весеннего праздника Акшая Трития в Индии.

© AFP 2020 / Uma Shankar Mishra
© AFP 2020 / Marco Bertorello

Женщина отдает деньги за благословенный хлеб к празднику Сан-Джорджо в Италии.

Женщина отдает деньги за благословенный хлеб к празднику Сан-Джорджо, Италия
4 из 30

Женщина отдает деньги за благословенный хлеб к празднику Сан-Джорджо в Италии.

© AFP 2020 / Marco Bertorello
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В Москве провели акцию поддержки медиков. В гостинице "Космос" включили свет так, что на фасаде загорелась надпись "Спасибо врачам".

Акция Спасибо врачам в Москве
5 из 30

В Москве провели акцию поддержки медиков. В гостинице "Космос" включили свет так, что на фасаде загорелась надпись "Спасибо врачам".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Запуск "Ракеты Победы" ("Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС с космодрома Байконур. "Союз" украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с ТГК Прогресс МС-14
6 из 30

Запуск "Ракеты Победы" ("Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС с космодрома Байконур. "Союз" украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

© КЦ "Южный" / Роскосмос
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© REUTERS / Adrees Latif

Нарушитель самоизоляции во время пандемии коронавируса в американском городе Галвестон.

Мужчина, нарушивший самоизоляцию во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Галвестоне, США
7 из 30

Нарушитель самоизоляции во время пандемии коронавируса в американском городе Галвестон.

© REUTERS / Adrees Latif
© AFP 2020 / David Becker

Девочка едет на пони вдоль Лас-Вегас-Стрип в США.

Пейтон Финч, 5 лет, едет на пони по тротуару вдоль Лас-Вегас-Стрип, США
8 из 30

Девочка едет на пони вдоль Лас-Вегас-Стрип в США.

© AFP 2020 / David Becker
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.

Танкеры с нефтью в Краснодарском крае
9 из 30

Танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Кошки смотрят на голубя из окна в Бухаресте.

Кошки смотрят на голубя из окна в Бухаресте, Румыния
10 из 30

Кошки смотрят на голубя из окна в Бухаресте.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AFP 2020 / Joseph Eid

Инструктор по йоге и его жена тренируются на крыше дома в Бейруте.

Семейная пара занимается йогой в Бейруте
11 из 30

Инструктор по йоге и его жена тренируются на крыше дома в Бейруте.

© AFP 2020 / Joseph Eid
© AP Photo / El Salvador President Press Office

Заключенные тюрьмы в Сан-Сальвадоре.

Заключенные в тюрьме в Сан-Сальвадоре, Сальвадор
12 из 30

Заключенные тюрьмы в Сан-Сальвадоре.

© AP Photo / El Salvador President Press Office
© AP Photo / Charlie Riedel

Автомобилист стоит на светофоре на пустой улице в городе Топика в Канзасе.

Автомобилист стоит у светофора на пустой улице в Топеке, штат Миссури
13 из 30

Автомобилист стоит на светофоре на пустой улице в городе Топика в Канзасе.

© AP Photo / Charlie Riedel
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветы черешни на аллее Черешневый сад в Сочи
14 из 30

Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AFP 2020 / John MacDougall

Манекены возле магазина в Берлине.

Манекены возле магазина в Берлине
15 из 30

Манекены возле магазина в Берлине.

© AFP 2020 / John MacDougall
© AFP 2020 / Michele Cattani

Последствия пожара в лагере беженцев в столице Мали Бамако.

Последствия пожара в лагере беженцев в Бамако, Мали
16 из 30

Последствия пожара в лагере беженцев в столице Мали Бамако.

© AFP 2020 / Michele Cattani
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Цветение рапса в Краснодарском крае.

Цветение рапса в Краснодарском крае
17 из 30

Цветение рапса в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Витрина магазина женского белья в Баку
18 из 30

Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, возле Сейшельских островов в Индийском океане.

Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
19 из 30

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, возле Сейшельских островов в Индийском океане.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мастер Максим Свекла работает над копией танка Т-34-76 в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области.

Мастер в Новосибирской области делает копии боевой техники времен ВОВ
20 из 30

Мастер Максим Свекла работает над копией танка Т-34-76 в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Lee Smith

Спортсменка Джо Мьюир занимается фехтованием на ферме у родителей в Великобритании.

Спортсменка Джо Мьюир занимается фехтованием на ферме своих родителей в Хау-Урре, Великобритания
21 из 30

Спортсменка Джо Мьюир занимается фехтованием на ферме у родителей в Великобритании.

© REUTERS / Lee Smith
© REUTERS / Carl Recine

Спортсмен Ллойд Беббингтон тренируется в бассейне рядом с домом в Великобритании.

Спортсмен Ллойд Беббингтон тренируется в бассейне в своем саду дома в Великобритании
22 из 30

Спортсмен Ллойд Беббингтон тренируется в бассейне рядом с домом в Великобритании.

© REUTERS / Carl Recine
© AP Photo / Bilal Hussein

Военные разгоняют демонстрантов в ливанском городе Триполи.

Военный во время разгона демонстрантов в Триполи, Ливан
23 из 30

Военные разгоняют демонстрантов в ливанском городе Триполи.

© AP Photo / Bilal Hussein
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики
24 из 30

Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

© Фото : Министерство обороны РФ
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Дети общаются через забор в Барселоне.

Дети общаются через забор в Барселоне, Испания
25 из 30

Дети общаются через забор в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинские пчеловоды собирают мед в южной части сектора Газа.

Палестинские пчеловоды собирают мед в южной части сектора Газа
26 из 30

Палестинские пчеловоды собирают мед в южной части сектора Газа.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© AFP 2020 / Maria Tan

Дети бегают возле крематория в Маниле.

Дети бегают возле гробов в Маниле
27 из 30

Дети бегают возле крематория в Маниле.

© AFP 2020 / Maria Tan
© AP Photo / Vincent Thian

Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом из-за коронавируса районе Селаянг-Бару недалеко от Куала-Лумпура в Малайзии.

Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом районе Селаянг-Бару, недалеко от Куала-Лумпура, Малайзия
28 из 30

Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом из-за коронавируса районе Селаянг-Бару недалеко от Куала-Лумпура в Малайзии.

© AP Photo / Vincent Thian
© AFP 2020 / Glyn Kirk

Люди поднимаются на утес Бичи-Хед на юге Англии.

Люди идут по вершине утеса в Бичи-Хед на юге Англии
29 из 30

Люди поднимаются на утес Бичи-Хед на юге Англии.

© AFP 2020 / Glyn Kirk
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Девушка на одной из улиц Баку.

Девушка на одной из улиц Баку
30 из 30

Девушка на одной из улиц Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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