Лучшие фото недели: московские окна, танк в гараже и покорение Арктики

Бортпроводницы в масках возле самолета, который должен доставить медикаменты из аэропорта Белграда "Никола Тесла" в Италию.
Бортпроводницы в масках возле самолета, который должен доставить медикаменты из аэропорта Белграда "Никола Тесла" в Италию.
Белорусские военнослужащие в защитном снаряжении переходят дорогу после дезинфекции больницы в Заславле под Минском.
Белорусские военнослужащие в защитном снаряжении переходят дорогу после дезинфекции больницы в Заславле под Минском.
Купание во время ведического весеннего праздника Акшая Трития в Индии.
Купание во время ведического весеннего праздника Акшая Трития в Индии.
Женщина отдает деньги за благословенный хлеб к празднику Сан-Джорджо в Италии.
Женщина отдает деньги за благословенный хлеб к празднику Сан-Джорджо в Италии.
В Москве провели акцию поддержки медиков. В гостинице "Космос" включили свет так, что на фасаде загорелась надпись "Спасибо врачам".
В Москве провели акцию поддержки медиков. В гостинице "Космос" включили свет так, что на фасаде загорелась надпись "Спасибо врачам".
Запуск "Ракеты Победы" ("Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС с космодрома Байконур. "Союз" украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Запуск "Ракеты Победы" ("Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Союз МС-14") к МКС с космодрома Байконур. "Союз" украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Нарушитель самоизоляции во время пандемии коронавируса в американском городе Галвестон.
Нарушитель самоизоляции во время пандемии коронавируса в американском городе Галвестон.
Девочка едет на пони вдоль Лас-Вегас-Стрип в США.
Танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.
Танкеры у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае.
Кошки смотрят на голубя из окна в Бухаресте.
Кошки смотрят на голубя из окна в Бухаресте.
Инструктор по йоге и его жена тренируются на крыше дома в Бейруте.
Заключенные тюрьмы в Сан-Сальвадоре.
Заключенные тюрьмы в Сан-Сальвадоре.
Автомобилист стоит на светофоре на пустой улице в городе Топика в Канзасе.
Автомобилист стоит на светофоре на пустой улице в городе Топика в Канзасе.
Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.
Девушка фотографирует на мобильный телефон цветущие деревья на аллее "Черешневый сад" в Сочи.
Манекены возле магазина в Берлине.
Последствия пожара в лагере беженцев в столице Мали Бамако.
Цветение рапса в Краснодарском крае.
Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Витрина магазина женского белья в Баку. В Азербайджане смягчили карантинные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, возле Сейшельских островов в Индийском океане.
Исследовательское судно "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, возле Сейшельских островов в Индийском океане.
Мастер Максим Свекла работает над копией танка Т-34-76 в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области.
Мастер Максим Свекла работает над копией танка Т-34-76 в гараже собственного дома в селе Большой Оеш Новосибирской области.
Спортсменка Джо Мьюир занимается фехтованием на ферме у родителей в Великобритании.
Спортсменка Джо Мьюир занимается фехтованием на ферме у родителей в Великобритании.
Спортсмен Ллойд Беббингтон тренируется в бассейне рядом с домом в Великобритании.
Спортсмен Ллойд Беббингтон тренируется в бассейне рядом с домом в Великобритании.
Военные разгоняют демонстрантов в ливанском городе Триполи.
Военные разгоняют демонстрантов в ливанском городе Триполи.
Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.
Российские десантники первыми в истории совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.
Дети общаются через забор в Барселоне.
Дети общаются через забор в Барселоне.
Палестинские пчеловоды собирают мед в южной части сектора Газа.
Дети бегают возле крематория в Маниле.
Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом из-за коронавируса районе Селаянг-Бару недалеко от Куала-Лумпура в Малайзии.
Мужчина передает пакет через колючую проволоку в закрытом из-за коронавируса районе Селаянг-Бару недалеко от Куала-Лумпура в Малайзии.
Люди поднимаются на утес Бичи-Хед на юге Англии.
Девушка на одной из улиц Баку.