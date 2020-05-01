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2020-05-04T17:56
https://ria.ru/20200501/1570767304.html
Соцвыплаты, комиссии, ипотека: что изменится с 1 мая
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РИА Новости

Соцвыплаты, комиссии, ипотека: что изменится с 1 мая

08:00 01.05.2020 (обновлено: 17:56 04.05.2020)
585097
CC0 / Free-Photos / Очки и документы
Очки и документы
CC0 / Free-Photos /
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В мае вступают в силу законодательные нормы, направленные на поддержку населения в условиях пандемии. Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке. Что именно изменится в стране — в материале РИА Новости.

Меры поддержки из-за коронавируса

В мае продолжат действовать меры, введенные в связи с эпидемией.

Семьям, имевшим или имеющим право на материнский капитал, полагается еще пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Это пособие выплачивают с апреля по июнь включительно, причем даже тем, кто уже использовал материнский капитал. Единственное условие — чтобы право на него возникло до 1 июля 2020 года.

Пособие на детей в возрасте от трех до семи лет назначают семьям со среднедушевым доходом не больше прожиточного минимума, установленного в регионе. В месяц выплачивают половину этого минимума на каждого ребенка. В этом году сумма равна прожиточному минимуму второго квартала 2019-го.
Сайт общероссийского центра занятости
24 апреля, 03:14
Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
За апрель, май и июнь россияне, потерявшие работу после 1 марта и сообщившие об этом службе занятости, получат максимальное пособие по безработице —12 130 рублей (равное минимальному размеру оплаты труда — МРОТ).
Родителям, обратившимся в службу занятости с 1 апреля до 30 июня, дополнительно выделят по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, помимо основного пособия по безработице.

Пособия на карту "Мир"

С 1 мая 2020 года расширится список выплат, которые перечисляют исключительно на карту национальной платежной системы "Мир".

В частности, это пособия по безработице, гражданам с маленькими детьми, компенсация пострадавшим от воздействия радиации, в том числе и при аварии на Чернобыльской АЭС.

Карты национальной платежной системы Мир
24 апреля, 10:43
Перевод пенсионеров на карты "Мир" продлили до октября
На карту "Мир" уже переводят пенсии и зарплаты бюджетников, а также дополнительные суммы военным, сотрудникам органов внутренних дел и МЧС, некоторым другим категориям граждан.
Переход на карту "Мир" должен был завершиться до 1 июля этого года. Из-за эпидемии срок продлили до 1 октября. Таким образом, банки продолжат перечислять пенсии на любые карты — чтобы пенсионерам не пришлось посещать офисы кредитных организаций.

Ограничение банковских комиссий

Центральный банк России с 1 мая ограничивает банковскую комиссию в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц. Это тоже мера поддержки населения в условиях пандемии и самоизоляции.

Так, переводы менее 100 тысяч рублей осуществляются вообще без комиссии. Если сумма больше, берут 0,5 процента, но максимум — полторы тысячи.

Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
1 апреля, 20:29
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
Это относится только к банкам, подключенным к Системе быстрых платежей, запущенной в начале прошлого года. СБП позволяет переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру телефона, без участия дебетовых карт. К системе уже присоединились порядка 50 банков, в том числе ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк.

Табло с курсами валют

С 24 мая с улиц исчезнут табло с курсами валют — их перенесут внутрь банков и обменных пунктов. Как пояснили ранее в ЦБ, формально валютно-обменные операции должны проводиться в соответствии с действующим законодательством только через уполномоченные банки, которые обеспечивают полную защиту интересов клиентов. Однако на рынке "очень много незаконных точек", принадлежащих неустановленным физическим лицам.

Обменивают в этих пунктах, как правило, по курсам, существенно отличающимся от установленных в уполномоченных банках. Зачастую попросту обманывают. Новая мера должна помочь в борьбе с мошенниками.

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Эскроу-счета и льготная ипотека

Продолжится перевод компаний, которые возводят многоквартирные дома с использованием средств дольщиков, на эскроу-счета.

Эта схема минимизирует риски участников долевого строительства жилья, поскольку средства дольщиков не поступают застройщику, а зачисляются на специальный банковский счет. Банк передает эти деньги строительной компании лишь после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей от квартиры. А само строительство ведут либо за счет кредитов, либо на собственные деньги застройщика.

В 45 субъектах России уже завершили 123 проекта с использованием счетов эскроу. За март число эскроу-счетов выросло на 24 процента — до 77 тысяч. После 1 июля на эскроу-счета обязаны перейти все застройщики. Но предусмотрены и исключения. Достраивать разрешат без эскроу-счетов, если возведено не менее 30 процентов объекта, а также в ситуации, когда по договорам долевого участия продано не менее десяти процентов площадей.
Изменения коснутся и ипотечных заемщиков. Для тех, кто покупает квартиру в новостройке, с 1 мая вступает в силу программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых — она действует до 1 ноября. Максимальный заем для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — восемь миллионов рублей, для других регионов — три миллиона. Льготная ставка действует весь срок кредита, но если ипотека уже есть, рефинансировать ее не получится.
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пособие по безработицесоциальные выплатыЛьготыИпотекапенсииЭкономика
Популярные комментарии
У меня пенсия ниже минималки,хотя я- пенсионер силовых структур. Вот так нас оценивает государство! Неужели чинуши после этого на нас надеются?! За подобные подачки,ни кто из таких как я их защищать не будет...А списывать нас еще ой как рано!Таких в стране несколько миллионов!
1 мая, 08:37
ПХПетр Харитонов
103750379
Опять "воду мутите"? Да, есть в стране такая (0001%) категория людей Их хоть золотом обвешай - всё мало и во всём власть виновата. По любой теме "лозунги свои" развешивают.
1 мая, 11:57
lyuda.terenteva.55
108013078
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