У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге , сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников. Распространенная в Telegram-каналах информация о том, что высшее руководство института заболело, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, директор института Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять обязанности. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

"Сведения о том, что институт принимал пневмонии, не соответствуют действительности. Медицинское учреждение не было перепрофилировано под прием коронавируса, случаи пневмоний были единичными", - отметил собеседник агентства.

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в городе – 4062 случаев заражения, умер 31 человек, выздоровели 779 человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099.

С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели. Общее количество инфицированных по стране достигло 106 498 (прирост за сутки 7,1%) в 85 регионах, умерли 1073 человека, поправились 11 619.