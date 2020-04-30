В петербургском НИИ травматологии объяснили введение карантина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Источником коронавируса в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, где вводили карантин, стал сотрудник, вернувшийся из Турции и нарушивший режим самоизоляции, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Один сотрудник НИИ имени Вредена приехал из Турции, по закону он должен был четырнадцать дней пробыть в самоизоляции. Такие требования. На четвертый день он выходит, проводит определенные мероприятия и в результате заносит инфекцию в больницу, большое количество людей заражается – порядка 150 человек. Естественно, больницу пришлось закрыть. Еще хуже, что за это время были выписаны больные, которые уехали в другие регионы и понесли (инфекцию) дальше", - сказал он в эфире Телеканала 78.
Ранее Беглов сообщал, что НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена полностью выведен из строя. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ имени Вредена Дмитрий Пташников сообщал, что все его сотрудники заразились коронавирусом.
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