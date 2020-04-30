В петербургском НИИ травматологии объяснили введение карантина

Ранее Беглов сообщал, что НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена полностью выведен из строя. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ имени Вредена Дмитрий Пташников сообщал, что все его сотрудники заразились коронавирусом.