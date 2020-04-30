В РПЦ считают невозможным тотальный цифровой контроль за человеком

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Никакие технические средства не могут установить тотальный, всесторонний контроль за человеком, заявил в четверг заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
Таким образом он прокомментировал распространяемое в социальных сетях мнение о том, что пандемия коронавирусной инфекции якобы была искусственно создана для осуществления тотального контроля за людьми.
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"Существует сфера, в которую никто никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет проникнуть, - это внутренняя духовная жизнь. Можно отобрать физическую свободу, имущество, жильё, политические и экономические права, можно отобрать здоровье, саму жизнь, но невозможно запретить человеку молиться, невозможно вмешаться в его отношения со Христом. Тут "цифра" бессильна", - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".
По его мнению, стремление к установлению контроля за частной жизнью людей можно наблюдать на исторических примерах Средневековья и Нового времени, что нашло отражение в слежке, "перлюстрации" (тайного просмотра) писем и документов, паспортизации, введении обязательной прописки. Сегодня, признал Щипков, изменилась лишь форма этого контроля, он перешел в цифровой вид. В то же время, при невозможности избежать попыток усиления контроля за частной жизнью людей, тотальный контроль принципиально невозможен, отметил замглавы ВРНС.
"Симфония человека с Богом даёт нам подлинную свободу, на фоне которой любые попытки контроля за личностью, включая цифровые, выглядят бледно и неубедительно", - заключил Щипков.
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