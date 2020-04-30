В РПЦ считают невозможным тотальный цифровой контроль за человеком

Таким образом он прокомментировал распространяемое в социальных сетях мнение о том, что пандемия коронавирусной инфекции якобы была искусственно создана для осуществления тотального контроля за людьми.

По его мнению, стремление к установлению контроля за частной жизнью людей можно наблюдать на исторических примерах Средневековья и Нового времени, что нашло отражение в слежке, "перлюстрации" (тайного просмотра) писем и документов, паспортизации, введении обязательной прописки. Сегодня, признал Щипков, изменилась лишь форма этого контроля, он перешел в цифровой вид. В то же время, при невозможности избежать попыток усиления контроля за частной жизнью людей, тотальный контроль принципиально невозможен, отметил замглавы ВРНС.