Директор центра Вишневского рассказал о пациентах с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского перепрофилирован для пациентов с коронавирусом, там находятся 150 больных COVID-19, из них более 20 крайне тяжелые на искусственной вентиляции легких, заявил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия Сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке РФПИ.
"Сегодня мы, институт хирургии имени Вишневского, перепрофилированы в инфекционное подразделение, 150 пациентов с коронавирусом. Из них более 20 на искусственной вентиляции, крайне тяжелые пациенты, 250 человек сегодня борются за жизнь этих пациентов. Режим работы семь дней в неделю 24 часа без остановки", - сказал Ревишвили.
Он отметил, что все медики работают в специальных средствах защиты, весь коллектив борется за спасение жизней пациентов.
Это зов нашего сердца и наше желание делать эту работу. Будем выполнять ее до конца.
Он добавил, что изоляция на майские праздники, к сожалению, не отменяется и если все останутся дома, то получится сберечь близких людей и выиграть борьбу с коронавирусом.
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Фестиваль поддерживает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.