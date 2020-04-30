Директор центра Вишневского рассказал о пациентах с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского перепрофилирован для пациентов с коронавирусом, там находятся 150 больных COVID-19, из них более 20 крайне тяжелые на искусственной вентиляции легких, заявил директор центра, академик Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского перепрофилирован для пациентов с коронавирусом, там находятся 150 больных COVID-19, из них более 20 крайне тяжелые на искусственной вентиляции легких, заявил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия Сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке РФПИ

"Сегодня мы, институт хирургии имени Вишневского, перепрофилированы в инфекционное подразделение, 150 пациентов с коронавирусом. Из них более 20 на искусственной вентиляции, крайне тяжелые пациенты, 250 человек сегодня борются за жизнь этих пациентов. Режим работы семь дней в неделю 24 часа без остановки", - сказал Ревишвили.

Он отметил, что все медики работают в специальных средствах защиты, весь коллектив борется за спасение жизней пациентов.

Это зов нашего сердца и наше желание делать эту работу. Будем выполнять ее до конца. Амиран Ревишвили директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского

Он добавил, что изоляция на майские праздники, к сожалению, не отменяется и если все останутся дома, то получится сберечь близких людей и выиграть борьбу с коронавирусом.

Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Фестиваль поддерживает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).