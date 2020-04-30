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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T22:37
https://ria.ru/20200430/1570843570.html
Директор центра Вишневского рассказал о пациентах с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/153153/24/1531532410_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_b8a9d3ffaa7e3271ab06f60400c60fc6.jpg
РИА Новости

Директор центра Вишневского рассказал о пациентах с коронавирусом

22:37 30.04.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского" академик РАН Амиран Ревишвили
Директор ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского академик РАН Амиран Ревишвили
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского перепрофилирован для пациентов с коронавирусом, там находятся 150 больных COVID-19, из них более 20 крайне тяжелые на искусственной вентиляции легких, заявил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party, организованного МИА "Россия Сегодня" и "Красным квадратом" при поддержке РФПИ.
"Сегодня мы, институт хирургии имени Вишневского, перепрофилированы в инфекционное подразделение, 150 пациентов с коронавирусом. Из них более 20 на искусственной вентиляции, крайне тяжелые пациенты, 250 человек сегодня борются за жизнь этих пациентов. Режим работы семь дней в неделю 24 часа без остановки", - сказал Ревишвили.
Скриншот выступления дуэта Даниила Крамера и Сергея Корчагина на благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party
30 апреля, 21:52Doctor Jazz Party
Врач на Doctor Jazz Party поблагодарил музыкантов за поддержку
Он отметил, что все медики работают в специальных средствах защиты, весь коллектив борется за спасение жизней пациентов.

Это зов нашего сердца и наше желание делать эту работу. Будем выполнять ее до конца.

Амиран Ревишвили на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима
Амиран Ревишвили
директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского
Он добавил, что изоляция на майские праздники, к сожалению, не отменяется и если все останутся дома, то получится сберечь близких людей и выиграть борьбу с коронавирусом.
Благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку врачей, стартовал в четверг, 30 апреля. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Фестиваль поддерживает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скриншот обращения главного внештатного детского специалиста - эндокринолога, главного врача ГБУЗ Морозовская ДГКБ Департамента здравоохранения города Москвы Елены Петряйкиной к зрителям благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party
30 апреля, 22:32Doctor Jazz Party
Главный детский эндокринолог Москвы поблагодарила за улыбки на фоне беды
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Doctor Jazz PartyКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийРоссийская академия наукОбщество
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