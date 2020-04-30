Заразившимся COVID-19 медикам на Ставрополье выплатят по миллиону рублей

ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Дума Дума Ставропольского края приняла закон о дополнительных выплатах медикам, заразившийся получит 1 миллион рублей, семья погибшего от COVID-19 - 3 миллиона рублей, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Instagram. "Краевая дума приняла закон о дополнительных социальных гарантиях медикам и другим работникам в случае, если они заразятся коронавирусом при исполнении должностных обязанностей", - написал Владимиров

По его словам, теперь вместе с федеральными стимулирующими выплатами медработники могут рассчитывать и на краевую финансовую поддержку.

"По закону сотрудник, заразившийся COVID-19 при надлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, получит 1 миллион рублей. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи составит 3 миллиона рублей", - отметил глава региона.⠀

Дополнительные гарантии будут распространяться на медработников государственной и частной систем здравоохранения, осуществляющих диагностику, лечение, транспортировку пациентов с коронавирусом и уход за такими больными, отметил глава края.

"Также гарантии предусмотрены для иных работников, которые работают с биологическими материалами, содержащими вирус, и проводят санитарно-гигиенические мероприятия. К медработникам, имеющим право на дополнительные соцгарантии, отнесены и лица, занимающиеся организацией оказания медпомощи", - сообщил губернатор.

В Ставропольском крае зафиксировано 562 случая заражения коронавирусом.