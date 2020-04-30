Врачи ЦДКБ ФМБА России уверены: российские коллеги победят коронавирус

"Дорогие наши коллеги! Коллектив ЦКБ шлет вам пламенный привет, чтобы вы, в строю, на передовой, чувствовали себя прекрасно. Вы знаете, что мы с вами. Пусть сердце ваше согревает вас, и ваши близкие тоже будут с вами. Всем здоровья. С такими как вы, коронавирус однозначно победим!", — сказала Глухова.