Врач заявил, что марафон Doctor Jazz Party отстаивает базовые ценности

"Марафон отстаивает наши базовые ценности — собраться всем вместе, послушать музыку, пообщаться. Сегодня вот так: мы общаемся, используя экран. Я уверен, что все это пройдет и наступит тот момент, когда уже марафон будет такой, к которому мы привыкли, — самый важный для нас марафон, когда мы бежим плечом к плечу. И конечно, будет очень скоро. И я уверен, что мы победим. И мои слова — прежде всего в поддержку марафона и в благодарность всем тем, кто это устраивает для всех нас. Большое спасибо!" — сказал Дмитрий Пушкарь.