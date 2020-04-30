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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T21:00
https://ria.ru/20200430/1570838353.html
Во Франции жертвами коронавируса стали еще 289 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569682776_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_45b06672e9f70e872fee25cddd53a4f3.jpg
РИА Новости

Во Франции жертвами коронавируса стали еще 289 человек

20:30 30.04.2020 (обновлено: 21:00 30.04.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierОтделение интенсивной терапии в больнице Institut Mutualiste Montsouris в Париже
Отделение интенсивной терапии в больнице Institut Mutualiste Montsouris в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 24 376, за сутки умерли 289 человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
В среду сообщалось о 24 087 умерших.
"Общее число умерших с первого марта составляет 24 376", - сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 15 244 человека, в домах престарелых – 9132 человека.
Во Франции зарегистрирован 129 581 случай заболевания COVID-19, за последние 24 часа - 1139 новых случаев.
В больницах находятся более 26,2 тысячи пациентов. Вместе с тем число госпитализированных продолжает снижаться. За сутки количество человек в госпиталях снизилось на 551. Также снижается число пациентов, заразившихся коронавирусом, в реанимациях. В четверг их – 4019.
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С самого начала эпидемии выздоровели и были выписаны более 49 тысяч пациентов, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях, отметил Саломон.
Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая, отметил глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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