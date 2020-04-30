Во Франции жертвами коронавируса стали еще 289 человек

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции во Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 24 376, за сутки умерли 289 человек, заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

В среду сообщалось о 24 087 умерших.

"Общее число умерших с первого марта составляет 24 376", - сказал Саломон на брифинге в четверг. Он отметил, что в больницах скончались 15 244 человека, в домах престарелых – 9132 человека.

Во Франции зарегистрирован 129 581 случай заболевания COVID-19, за последние 24 часа - 1139 новых случаев.

В больницах находятся более 26,2 тысячи пациентов. Вместе с тем число госпитализированных продолжает снижаться. За сутки количество человек в госпиталях снизилось на 551. Также снижается число пациентов, заразившихся коронавирусом, в реанимациях. В четверг их – 4019.

С самого начала эпидемии выздоровели и были выписаны более 49 тысяч пациентов, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях, отметил Саломон.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая, отметил глава правительства.