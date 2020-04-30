В Минпросвещения рассматривают новый вариант аттестации девятиклассников

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минпросвещения рассматривает вопрос проведения аттестации 9 классов на основе итоговых оценок, но окончательного решения пока нет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9 классам на основе итоговых оценок, пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем окончательное решение",- сказал Кравцов в эфире канала ОТР.
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