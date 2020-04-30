Власти Москвы попросили перенести ЕГЭ

"Конечно, мы понимаем, как сложно будет сдавать Единый государственный экзамен, поэтому мы просим министерство образования, уже говорили об этом с правительством Российской Федерации, и они перенесли на июнь, предположительно, но пока приказа нет о назначении", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда будут проводить ЕГЭ в Москве.