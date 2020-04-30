В Пензенской области еще 16 пациентов вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Шестнадцать пациентов в четверг выписаны после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе достигло 132 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 406 случаев коронавируса. К 29 апреля семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 116 человек.
"Сегодня выписано 16 пациентов. Таким образом, выздоровели 132 человека", - написала Черемушкина в четверг в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить лицевые маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.