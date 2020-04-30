В Великобритании число жертв коронавируса достигло 26711

ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 674, общее число жертв COVID-19 составило 26 711, сообщил на брифинге в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Накануне правительство объявило, что теперь будет включать в статистику смертности тех, кто скончался не только в больницах, но и в других местах, прежде всего, в домах престарелых. В среду количество умерших составляло 26 097 человек.
Количество новых случаев за последние сутки возросло на 6032 – до 171 253. Накануне суточный прирост был чуть ниже: 4076, а общая цифра равнялась 165 221.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.