Британия прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10

ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом, объявил премьер-министр страны Борис Джонсон , пообещав на следующей неделе представить подробный план восстановления экономики после эпидемии и запуска работы учебных заведений.

"Я могу объявить, что мы прошли пик… Мы на спуске", - сказал Джонсон на первом своем пресс-брифинге после возвращения к работе после COVID-19.

"На следующей неделе я представлю подробный план запуска нашей экономики, возвращения детей в школы", - сказал премьер.

Он подчеркнул при этом, что пока все разговоры об отмене или ослаблении карантинных мер преждевременны.