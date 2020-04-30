Британия прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 30 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом, объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пообещав на следующей неделе представить подробный план восстановления экономики после эпидемии и запуска работы учебных заведений.
"Я могу объявить, что мы прошли пик… Мы на спуске", - сказал Джонсон на первом своем пресс-брифинге после возвращения к работе после COVID-19.
"На следующей неделе я представлю подробный план запуска нашей экономики, возвращения детей в школы", - сказал премьер.
Он подчеркнул при этом, что пока все разговоры об отмене или ослаблении карантинных мер преждевременны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.