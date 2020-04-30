Главный нарколог Москвы считает, что врачи спасают человечество

"Дорогие мои коллеги, пока мы все сидим дома, вы спасете человечество. Не голливудское киношное человечество, а настоящее, реальное, живое, которое вокруг нас. И я горжусь, что принадлежу одной крови с вами. Всем мы смотрим на вас с надеждой, верой и любовью. Держитесь!" - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог ДЗМ и Минздрава России Евгений Брюн в прямом эфире онлайн-марафона.