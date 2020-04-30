Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 306 человек

НЬЮ-ЙОРК, 30 апр – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса за прошедшие сутки в штате Нью-Йорк составило 306 человек, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
"Число госпитализированных снижается, число случаев подключения к аппарату ИВЛ снижается, число новых выявленных случаев коронавируса слегка снизилось – 933 (накануне цифра составляла 970)", - сказал Куомо.
"Число потерянных жизней все еще ужасающе - 306", - отметил губернатор.
Согласно данным, которые он привел, число смертей ежедневно постепенно снижается. В частности 28 апреля скончались 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437.
В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.