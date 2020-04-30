Кадыров призвал отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

ГРОЗНЫЙ, 30 апр - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко наказывать нарушителей самоизоляции, изымать машины и отравлять на уборку улиц.

В среду глава Чечни потребовал усилить контроль за передвижением в республике из-за того, что жители не соблюдают режим самоизоляции.

"Что касается самоизоляции, мы обращаемся ко всем: если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают… из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Он призвал жителей помочь медикам и правоохранительным органам, задействованным в обеспечении режима самоизоляции. "Я обращаюсь к чеченскому народу, давайте все вместе поможем медикам и правоохранительным структурам, чтобы в последующем мы смогли вам помочь, надо сидеть дома, с остальным у нас нет проблем: с койками, скорыми, медикаментами, больные обеспечены 3-4-разовым питанием", - заметил Кадыров.

Он подчеркнул, что до 12 мая меры по соблюдению режима самоизоляции будут усилены, и поручил главе МВД по Чечне задерживать и штрафовать нарушителей.

В Чечне с 13 апреля действует пропускной режим. Пропуск выдается на одну семью или адрес на два часа с указанием времени и дня недели для похода в магазин или аптеку. Этот пропуск не дает права передвигаться на личном автомобиле, для этого нужен специальный пропуск оперативного штаба.

По последним данным регионального минздрава, в Чечне 465 случаев заражения COVID-19, выписаны после выздоровления 107 человек, семеро скончались.