Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому , в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене. Ролик опубликован на его ютьюб-канале.

Как утверждает политик, заведенное против него дело о госизмене из-за провокации в Керченском проливе призвано "защитить правовую позицию" Москвы.

Он возмутился тем, что администрация нынешнего лидера Владимира Зеленского, украинская Генпрокуратура и ГБР рассматривают инцидент с кораблями ВМС Украины , которые зашли во временно закрытую акваторию российского территориального моря, как провокацию со стороны Украины и уголовное преступление.

По мнению Порошенко, "идеи ГБР четко синхронизированы" с российской службой безопасности.

"И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко", — пожаловался Порошенко.

Как считает бывший президент, Зеленский "фактически признает Азовское море внутренним озером России".

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров. Военную технику и моряков задержали, против них возбудили уголовное дело о нарушении госграницы.

В сентябре 2019-го украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия вернула украинской стороне и корабли.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.