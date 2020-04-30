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Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование
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РИА Новости

Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование

18:43 30.04.2020 (обновлено: 00:27 01.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене. Ролик опубликован на его ютьюб-канале.
Как утверждает политик, заведенное против него дело о госизмене из-за провокации в Керченском проливе призвано "защитить правовую позицию" Москвы.
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Он возмутился тем, что администрация нынешнего лидера Владимира Зеленского, украинская Генпрокуратура и ГБР рассматривают инцидент с кораблями ВМС Украины, которые зашли во временно закрытую акваторию российского территориального моря, как провокацию со стороны Украины и уголовное преступление.
По мнению Порошенко, "идеи ГБР четко синхронизированы" с российской службой безопасности.
"И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Едва ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко", — пожаловался Порошенко.
Как считает бывший президент, Зеленский "фактически признает Азовское море внутренним озером России".
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских катеров. Военную технику и моряков задержали, против них возбудили уголовное дело о нарушении госграницы.
В сентябре 2019-го украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия вернула украинской стороне и корабли.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполняли свой долг, а инцидент в Керченском проливе назвал заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Порошенко из-за низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.
В мае Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о госизмене против Порошенко. Основанием для расследования стало заявление бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Он обвинил экс-президента в том, что он отправил украинских военных в Керченский пролив, зная, что те могут быть взяты в плен или убиты.Тем самым Порошенко нанес ущерб обороноспособности страны и подорвал национальную безопасность, считает Портнов.
Узник без совести
23 апреля 2019, 16:16
Узник без совести
272023269
Государственное бюро расследований УкраиныСитуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоАзовское мореАндрей Портнов (политик)Военно-морские силы УкраиныПетр ПорошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЗеленскийВ мире
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