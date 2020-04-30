Эксперты рассказали, на какие пляжи не стоит пускать туристов

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Группа ученых из Италии и России предложила чаще создавать на территориях песчаных пляжей природоохранные зоны, вход на которые туристам был бы закрыт, Группа ученых из Италии и России предложила чаще создавать на территориях песчаных пляжей природоохранные зоны, вход на которые туристам был бы закрыт, сообщает "ЕвроПульс".

Исследовав пески пляжей итальянского острова Асинара, ученые обнаружили 640 новых видов беспозвоночных: ракообразных, моллюсков, червей и других представителей микроскопической фауны. Их количество сильно зависело от интенсивности турпотока: на мелководье многолюдных пляжей их оказалось на 10 процентов меньше, чем там, где туристов не бывает.

Исследование было опубликовано в научном журнале Communications Biology.

Чтобы обнаружить новые виды, ученые впервые применили метод выделения ДНК для беспозвоночных – раньше он использовался только для поиска бактерий. Оказалось, что новые виды живут именно на мелководье песчаных пляжей, на галечных или каменистых они не встречались.

Ученые полагают, что на самом деле разнообразие микроскопических животных на песчаных пляжах может оказаться еще богаче. От этих организмов, скорее всего, сильно зависят остальные обитатели прибрежных вод, так как все они образуют одну пищевую цепочку.