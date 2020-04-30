Назван максимальный срок закрытия границ России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России

"Самый большой срок, на который можно закрыть, хотя бы до момента создания вакцины", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению сенатора, сейчас нельзя торопиться с открытием границ, так как самолеты позволяют очень быстро распространять инфекцию.

"Зараза распространяется мгновенно. Если мы откроем, то получим большой приток заболевших или носителей вируса из-за границы", — подчеркнул Джабаров.

Кроме того, добавил он, пока не с кем открывать авиасообщение.

"Другие страны тоже так быстро не откроют авиасообщение. Нам не стоит торопиться, чтобы потом это боком не вышло", — заключил сенатор.

Из-за пандемии коронавируса российские власти полностью закрыли международное пассажирское авиасообщение. Перевозчики выполняют только вывозные рейсы для возвращения россиян на родину. Покинуть страну могут только иностранцы и россияне, имеющие иностранное гражданство.

Испании и Италии. Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. По информации ВОЗ , заразились более трех миллионов человек, из которых почти 218 тысяч пациентов умерли и около миллиона излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 106 498 человек, поправились почти 12 тысяч, умерли свыше тысячи пациентов.