Сбербанк сообщил о заражении коронавирусом 372 своих сотрудников

Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Группа Группа Сбербанк зафиксировала у своих сотрудников 372 случая заражения коронавирусом, из них 294 случая в России, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов

В состав зарубежной сети группы входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира.

"У нас 372 случая сейчас в группе Сбербанка, включая 294 случая в России", - сказал Морозов в ходе телефонной конференции.

Сбербанк на основе модели с искусственным интеллектом подсчитал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 6 мая - в этот день ожидается 9282 новых случая, затем количество новых инфицированных пойдет на спад.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России ранее в четверг сообщил, что число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч - зараженных уже 106 498 человек, за сутки прибавилось 7 099, почти 40% из них без симптомов.