В России выпустили атласы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Роскартография совместно с Белкартографией (Белорусссия) в преддверии Дня Победы выпустили в свет военно-исторический атлас сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941–1945", сообщает пресс-служба Роскартографии.
"Оба эти издания помогут читателю проследить славный путь, пройденный Красной армией от наших оборонительных рубежей до освобождения европейских городов и взятия Берлина", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В атласах представлены исторические карты сражений, фотографии и текстовые материалы.
Историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941–1945" издан в двух вариантах: классическом – твердый переплет, обложка и суперобложка, а также в подарочном варианте – в виде офицерского кожаного планшета.
Атлас сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов разработан специалистами Роскартографии при участии Российского военно-исторического общества и Российского географического общества.