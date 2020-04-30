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75 лет Великой Победы
2020-04-30T17:26
https://ria.ru/20200430/1570825522.html
В России выпустили атласы о Великой Отечественной войне
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125743_0:230:3081:1963_1036x0_80_0_0_58683f1d3da06cba678f084b55dd5f16.jpg
РИА Новости

В России выпустили атласы о Великой Отечественной войне

17:25 30.04.2020 (обновлено: 17:26 30.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Роскартография совместно с Белкартографией (Белорусссия) в преддверии Дня Победы выпустили в свет военно-исторический атлас сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941–1945", сообщает пресс-служба Роскартографии.
"Оба эти издания помогут читателю проследить славный путь, пройденный Красной армией от наших оборонительных рубежей до освобождения европейских городов и взятия Берлина", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
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23 апреля, 11:5775 лет Великой Победы
Минобороны опубликует информацию об участниках Великой Отечественной
В атласах представлены исторические карты сражений, фотографии и текстовые материалы.
Историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941–1945" издан в двух вариантах: классическом – твердый переплет, обложка и суперобложка, а также в подарочном варианте – в виде офицерского кожаного планшета.
Атлас сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов разработан специалистами Роскартографии при участии Российского военно-исторического общества и Российского географического общества.
Воинское подразделение Советской Армии выдвигается на боевую позицию.
30 апреля, 17:0275 лет Великой Победы
В Подмосковье покажут около 3,5 тысячи роликов об участниках ВОВ
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75 лет Великой ПобедыРоссийское географическое обществоДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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