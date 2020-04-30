В Подмосковье покажут около 3,5 тысячи роликов об участниках ВОВ

КВА, 30 апр – РИА Новости. Более 3,5 тысяч роликов об участниках Великой Отечественной войны из Подмосковья будут транслировать в социальных сетях министерства культуры региона, подведомственных учреждений и на других информационных площадках области в период с 8 по 10 мая, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
"Поскольку у нас в течение этого года активно строится наш новый военно-патриотический музей, посвящённый контрнаступлению, и в этом музее есть зал Памяти и Славы, который связан с памятью семей, которые живут в Московской области, у кого есть участники Великой Отечественной войны. Мы с января предложили нашим жителям приходить и записывать ролики, истории. Было записано 3450 роликов. Акция продолжалась до момента начала карантина. Все эти ролики мы покажем с 8 по 10 мая во всех социальных сетях, в которых у нас есть возможность это показать. Это первая, наверное, онлайн-история, которую мы хотим представить, она у нас эксклюзивная, связана только с Московской областью", - сказала Харламова в ходе пресс-конференции "День Победы в Подмосковье: новые форматы праздника".
По ее словам, 31 января в Подмосковье было организовано 700 телевизионных студий. В течение двух месяцев жители могли прийти и рассказать об участниках и героях Великой Отечественной войны своей семьи.
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