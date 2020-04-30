В Петербурге у сотрудников и пациентов центра онкологии выявили COVID-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у шести сотрудников и двух пациентов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге , госпитализация в несколько отделений приостановлена, сообщает медучреждение.

"В настоящее время положительный тест на COVID-инфекцию выявлен у восьми человек, из которых шесть сотрудников и два пациента. Все они проходят лечение либо по месту жительства, либо в специализированных инфекционных стационарах", - говорится в сообщении на сайте НМИЦ.

Как отмечается, приостановлена госпитализация пациентов в хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение онкоурологии, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей, кожи, а также в отделение химиотерапии и инновационных технологий и хирургическое отделение абдоминальной онкологии.

При этом с 1 мая НМИЦ имени Петрова начинает прием пациентов в детское онкологическое отделение, а 6 мая будет проводиться госпитализация в хирургическое отделение опухолей молочной железы, хирургическое торакальное отделение, отделение лучевой терапии, а также в отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии, хирургическое отделение онкогинекологии и отделение краткосрочной химиотерапии.

"На госпитализацию принимаются пациенты с отрицательным тестом на COVID-инфекцию. Его можно сделать… по месту жительства и привезти с собой... Также мазок на COVID-инфекцию можно сдать в НМИЦ онкологии имени Петрова, либо накануне госпитализации,… либо в день госпитализации. Если пациент сдает анализ в день госпитализации, то ожидание результатов анализа составит 4-6 часов", - сообщает онкоцентр.

Ранее в апреле Минздрав России сообщал, что НМИЦ имени Петрова решено не перепрофилировать для приема пациентов с коронавирусом.

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова" министерства здравоохранения РФ - один из крупнейших специализированных лечебно-диагностических центров России, ведущее научное онкологическое учреждение Северо-Западного федерального округа.