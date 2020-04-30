Москалькова призвала аккуратно подходить к расширению полномочий полиции

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым призвала аккуратно подходить к вопросу расширения полномочий полиции, сообщает пресс-служба СР.
Ранее МВД РФ предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили, оцеплять жилые здания и в целом расширить их полномочия. Соответствующий проект поправок в закон "О полиции" есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в проекте, он направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел". В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее.
"Татьяна Москалькова отметила, что "к подобным мерам нужно подходить очень аккуратно". Она добавила, что в аппарат федерального омбудсмена сейчас поступают обращения от сотрудников полиции, которые испытывают затруднения в применении санкций к нарушителям режима самоизоляции. Сложно налагать штраф за нарушение правил самоизоляции, когда эти правила не всем известны, и у людей зачастую нет возможности с ними ознакомиться. На это указывают и сами полицейские", - говорится в сообщении.
Миронов заявил, что депутаты от "Справедливой России" внимательно изучат проект в первую очередь с точки зрения соблюдения прав граждан. Он добавил, что не считает необходимым рассматривать поправки именно сейчас.
"Эти поправки разрабатывались МВД еще в 2018 году, задолго до пандемии, они не связаны напрямую с текущей ситуацией. Нет необходимости в их экстренном рассмотрении и принятии "под шумок" коронавируса. Подобные инициативы должны обязательно проходить процедуру широкого общественного и парламентского обсуждения. Пандемия не должна становиться поводом для превращения страны в полицейское государство", - приводятся слова Миронова в сообщении.
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