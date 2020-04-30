Сбербанк смоделировал наступление пика по коронавирусу в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сбербанк на основе модели с искусственным интеллектом подсчитал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 6 мая, сообщает сайт SberIndex.ru

На этом портале показывается, как изменилась жизнь страны во время пандемии коронавируса. Сайт отвечает на два ключевых вопроса: по какой траектории развивается пандемия и как режим самоизоляции влияет на возможности и поведение потребителей.

Прогноз по заболеваемости составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Так, 6 мая ожидается 9282 новых случая, затем количество новых инфицированных пойдет на спад.

Согласно прогнозу, 1 мая ожидается 8588 новых случаев заболевания вирусом, 2 мая — 8245, 3 мая — 8798, 4 мая — 8354. Затем два дня количество случаев будет увеличиваться, достигнув пика 6 мая.

С 7 мая количество новых случаев заражения коронавирусом начнет снижаться.

Всего в России COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), поправились 11 619, умерли 1073 пациента.