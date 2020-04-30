В МИД Германии назвали условие для нового саммита "нормандской четверки"

"Не только коронавирус стоит на пути проведения саммита, но также реализация принятых решений стала сложнее из-за эпидемии. Поэтому мы должны были сегодня на нашем уровне провести еще раз переговоры. Для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано. Сегодня мы обсудили, как обстоит дело с реализацией", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.