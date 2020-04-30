В МИД Германии назвали условие для нового саммита "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что встреча лидеров стран нормандского формата состоится в обозримом будущем при условии прогресса в реализации решений парижской встречи, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Не только коронавирус стоит на пути проведения саммита, но также реализация принятых решений стала сложнее из-за эпидемии. Поэтому мы должны были сегодня на нашем уровне провести еще раз переговоры. Для новой встречи нужно реализовать то, что было согласовано. Сегодня мы обсудили, как обстоит дело с реализацией", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.
Он добавил, что "важнейшим остается достичь устойчивого перемирия, которое достойно своего названия, это перемирие должно быть верифицируемо, а для этого нужно присутствие специальной мониторинговой миссии на всей территории Украины".
"Мяч на стороне России и Украины в равной степени. Каждая должна внести вклад в то, чтобы реализовать то, о чем договорились, и таким образом открыть путь для нового саммита, проведения которого мы будем придерживаться, но мы также считаем необходимым на нашей следующей встрече министров иностранных дел работать над реализацией согласованных (решений). Таким образом могут быть созданы условия для проведения в обозримом будущем саммита нормандского формата", - добавил Маас.