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2020-04-30T16:21
https://ria.ru/20200430/1570820181.html
Владимирский губернатор попросил разобраться в ситуации с аппаратами ИВЛ
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РИА Новости

Владимирский губернатор попросил разобраться в ситуации с аппаратами ИВЛ

16:21 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкВладимир Сипягин
Владимир Сипягин
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
Перейти в фотобанк
Владимир Сипягин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился в прокуратуру и УФСБ по региону с просьбой проверить публикации СМИ о причастности чиновников к закупке просроченных аппаратов ИВЛ, сообщила РИА Новости председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации Татьяна Метелкина.
Ранее СУСК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов ИВЛ. По данным следствия, в конце марта владимирская фирма по договору купли-продажи приобрела у коммерсантов из Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5 НР" и передала их больнице №6 города Владимира в качестве спонсорской помощи. На стадии приемки медтехники выяснилось, что аппараты оказались просроченными и непригодными к использованию, сообщало следственное управление. Администрация региона заявила, что аппараты ИВЛ не были одобрены еще на стадии приемки и в больнице не использовались. История вызвала большой резонанс в СМИ.
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"Губернатор области Владимир Сипягин написал письма руководителям областной прокуратуры и управления ФСБ России по Владимирской области с просьбой провести проверки по фактам распространения информации в СМИ о причастности должностных лиц администрации области к закупке и поставке в больницу №6 и другие медучреждения региона просроченных аппаратов ИВЛ", - сказала Метелкина.
РИА Новости пока не располагает комментариями прокуратуры и УФСБ по поводу получения обращений Сипягина и назначения проверок.
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Распространение нового коронавирусаВладимир СипягинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладимирВладимирская областьКостромаПроисшествия
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