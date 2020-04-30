Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 129 человек

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 129, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил во вторник, что в ЛНР зарегистрировано 119 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
"За период регистрации заболеваний - с 28 марта по 30 апреля - зарегистрировано уже 129 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 12 человек выписаны", - сообщили в пресс-службе.
По данным министерства, наиболее высокие показатели инфицирования COVID-19 в республике регистрируются в Первомайске, Стаханове, Свердловске и Луганске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.