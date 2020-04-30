Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 129 человек

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил во вторник, что в ЛНР зарегистрировано 119 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.