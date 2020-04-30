Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила лидеру " Справедливой России " Сергею Миронову, что за месяц получила более 700 обращений граждан по вопросам, связанным с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Москалькова и Миронов в четверг провели встречу в формате видеоконференции.

"Участники встречи обсудили вопросы защиты прав и свобод граждан, которые особую остроту приобретают в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Москалькова рассказала о своей деятельности в период пандемии, а также о динамике и характеристике поступающих к ней обращений.

"По словам уполномоченного, за месяц на горячую линию поступило более 700 обращений по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.

Омбудсмен отметила, что большое количество обращений связано с отсутствием средств защиты и препятствиями в сдаче тестов на коронавирус. Кроме того, поступают обращения, касающиеся трудовых отношений, проблем выезда граждан из-за рубежа и защитой прав в условиях пандемии тех, кто находится в местах принудительного содержания.

Москалькова и Миронов также обсудили взаимодействие омбудсмена и думской фракции "Справедливая Россия" в области защиты прав и свобод граждан.

"В ходе беседы Сергей Миронов высоко оценил доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год", - подчеркивается в сообщении.