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Карачаево-Черкесская Республика
2020-04-30T16:10
https://ria.ru/20200430/1570818914.html
В КЧР используют разные формы организации мероприятий к 9 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570818211_0:35:667:410_1036x0_80_0_0_a4ffc2bbbf24562242042e81aa4bb5d5.jpg
РИА Новости

В КЧР используют разные формы организации мероприятий к 9 мая

16:07 30.04.2020 (обновлено: 16:10 30.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов на совещании с главами городов и районов
Глава КЧР Рашид Темрезов на совещании с главами городов и районов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 30 апр — РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии используют разные формы организации праздничных событий, посвященных Дню Победы, которые смогут объединить людей вокруг этой священной даты, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальной сети Инстаграм.
"Мы отменили все массовые мероприятия, но используем разные формы организации праздничных событий, которые смогут объединить людей вокруг главной даты – 75 летия Великой Победы", - написал глава региона.
Он призвал жителей региона присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн.
"В бессмертном онлайн-строю, который увидит вся страна, пройдет и ваш герой. Ведь они живут, пока живет память о них", - отметил Темрезов.
Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике
28 апреля, 15:53Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР открыт третий госпиталь для пациентов с COVID-19
На совещании с главами городов и районов глава КЧР дал поручение главам муниципалитетов подойти к организации мероприятий не формально, а с душой, проявить заботу о каждом фронтовике, не забывая о сохранении здоровья и обеспечении эпидемиологической безопасности для них.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
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