В КЧР используют разные формы организации мероприятий к 9 мая

Глава КЧР Рашид Темрезов на совещании с главами городов и районов

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов на совещании с главами городов и районов

ЧЕРКЕССК, 30 апр — РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии используют разные формы организации праздничных событий, посвященных Дню Победы, которые смогут объединить людей вокруг этой священной даты, сообщил глава республики Власти Карачаево-Черкесии используют разные формы организации праздничных событий, посвященных Дню Победы, которые смогут объединить людей вокруг этой священной даты, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"Мы отменили все массовые мероприятия, но используем разные формы организации праздничных событий, которые смогут объединить людей вокруг главной даты – 75 летия Великой Победы", - написал глава региона.

Он призвал жителей региона присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн.

"В бессмертном онлайн-строю, который увидит вся страна, пройдет и ваш герой. Ведь они живут, пока живет память о них", - отметил Темрезов.