В КЧР используют разные формы организации мероприятий к 9 мая

ЧЕРКЕССК, 30 апр — РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии используют разные формы организации праздничных событий, посвященных Дню Победы, которые смогут объединить людей вокруг этой священной даты, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальной сети Инстаграм.
"Мы отменили все массовые мероприятия, но используем разные формы организации праздничных событий, которые смогут объединить людей вокруг главной даты – 75 летия Великой Победы", - написал глава региона.
Он призвал жителей региона присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн.
"В бессмертном онлайн-строю, который увидит вся страна, пройдет и ваш герой. Ведь они живут, пока живет память о них", - отметил Темрезов.
На совещании с главами городов и районов глава КЧР дал поручение главам муниципалитетов подойти к организации мероприятий не формально, а с душой, проявить заботу о каждом фронтовике, не забывая о сохранении здоровья и обеспечении эпидемиологической безопасности для них.