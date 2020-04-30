Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг

Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года. 20 июня 1945 года Знамя Победы доставили в Москву, и с тех пор оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.