Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг

75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские солдаты установили на крыше Рейхстага Знамя Победы. Ожесточенные бои за здание длились пять часов.
Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом советским флагом были опубликованы в московской газете "Правда" 3 мая 1945 года. 20 июня 1945 года Знамя Победы доставили в Москву, и с тех пор оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил.
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