В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 566

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 31 жителя Марий Эл, общее число заболевших в республике достигло 566, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, две женщины умерли.
"В республике Марий Эл зарегистрировано 566 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 31 новый случай. Из них 17 случаев выявлены из числа контактирующих лиц, 10 - в результате завоза возвращающимися из-за пределов республики. Из числа инфицированных четыре ребенка до года, 19 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 22 ребенка - от 7 до 14 лет, 11 детей - от 15 до 17 лет, 51 больной – среди людей 18-29 лет, 181 – в возрасте 30-49 лет, 182 - среди тех, кому от 50 до 64 лет. На долю людей старше 65 лет приходится 96 случаев инфицирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 155 заболевших нет клинических проявлений, у 238 - течение заболеваний легкое, у 140 – средней тяжести, у 33 – тяжелое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.