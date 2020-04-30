В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 566

"В республике Марий Эл зарегистрировано 566 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки 31 новый случай. Из них 17 случаев выявлены из числа контактирующих лиц, 10 - в результате завоза возвращающимися из-за пределов республики. Из числа инфицированных четыре ребенка до года, 19 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 22 ребенка - от 7 до 14 лет, 11 детей - от 15 до 17 лет, 51 больной – среди людей 18-29 лет, 181 – в возрасте 30-49 лет, 182 - среди тех, кому от 50 до 64 лет. На долю людей старше 65 лет приходится 96 случаев инфицирования", - говорится в сообщении.