Сенатор оценил влияние ситуации на нефтяном рынке на цены на продукты

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В условиях падения цен на нефть и роста курса доллара возможно небольшое подорожание импортных продуктов, однако отечественные продовольственные товары полностью покроют все потребности россиян, заявил РИА Новости в четверг глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"В нынешних условиях падения цен на нефть и роста курса доллара, небольшое подорожание - в пределах 10%, может коснуться только импортных продуктов. При этом отечественные продовольственные товары полностью покроют все потребности россиян", - сказал парламентарий.
Он отметил, что по мясомолочной продукции, по зерну, овощам и фруктам Россия способна полностью обеспечить потребности граждан.
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