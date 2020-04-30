Путин пообещал решить вопрос допуска волонтеров в приюты для животных

"Спасибо, что вы и про конституцию не забываете, это тоже важно. Но что касается сегодняшнего дня, то я полностью разделяю ваши соображения о необходимости помогать животным, вообще экологию поддерживать всячески", - сказал Путин.

"Вопрос по поводу допуска волонтеров в приюты для животных - это тоже очень правильная постановка вопроса. Только решать его, этот вопрос нужно, конечно, исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах. Я необходимые сигналы свои коллегам губернаторам пошлю, а на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно можно будет сделать, а где какие-то запреты еще нужно будет сохранить. Но в целом вы правы, постановка вопроса правильная абсолютно", - отметил глава государства.