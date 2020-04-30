Путин пообещал решить вопрос допуска волонтеров в приюты для животных

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над возможностью допуска волонтеров в приюты для животных в период пандемии коронавируса, но подчеркнул, что решать этот вопрос нужно, исходя из правил и требований, которые устанавливаются на местах.
В ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций Путину рассказали, что в связи с пандемией коронавируса многие волонтеры не могут попасть в приюты для животных. Участница видеоконференции из Ленинградской области попросила поддержки президента в решении этого вопроса. Она также отметила, что поддерживает поправки в Конституцию РФ.
"Спасибо, что вы и про конституцию не забываете, это тоже важно. Но что касается сегодняшнего дня, то я полностью разделяю ваши соображения о необходимости помогать животным, вообще экологию поддерживать всячески", - сказал Путин.
"Вопрос по поводу допуска волонтеров в приюты для животных - это тоже очень правильная постановка вопроса. Только решать его, этот вопрос нужно, конечно, исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах. Я необходимые сигналы свои коллегам губернаторам пошлю, а на месте вы должны будете посмотреть, что конкретно можно будет сделать, а где какие-то запреты еще нужно будет сохранить. Но в целом вы правы, постановка вопроса правильная абсолютно", - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что поддержка экологии - это одна из важнейших задач человечества, не только России. "Вообще у нас это проблемы, которые стоят достаточно остро во многих регионах Российской Федерации. Это все является предметом нашего не только обсуждения, но и принятия решений, их реализации. И проблем здесь еще хватает. Мы и с мусором не закрыли проблему, только в начале пути находимся. Поэтому здесь есть над чем подумать и что делать, это безусловно так", - отметил он.
Участница встречи также пригласила Путина посетить приют для животных в Ленинградской области. "Спасибо. Вам всего доброго. Благодарю за приглашение", - ответил президент.
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