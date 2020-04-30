Россия может продлить эмбарго на экспорт пшеницы при необходимости

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия может продлить эмбарго на экспорт пшеницы, если в ней будет потребность внутри страны, заявил РИА Новости в четверг глава аграрного комитета Совфеда Россия может продлить эмбарго на экспорт пшеницы, если в ней будет потребность внутри страны, заявил РИА Новости в четверг глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров

"Россия предпринимает меры по защите собственного продовольственного рынка. Уже было введено эмбарго на экспорт пшеницы, если будет определенный запрос внутри страны, существующие ограничения могут быть продлены", - сказал сенатор.

Он отметил, что правительство будет действовать оперативно, в соответствии со складывающейся ситуацией.