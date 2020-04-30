Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами

© AP Photo / Czarek Sokolowski Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами

Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, официально этот вопрос еще не рассматривали.

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"Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", — сказал Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина"

Он отказался уточнить, где именно будет работать Саакашвили, отметив, что об этом могут сообщить уже в четверг.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.

Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.