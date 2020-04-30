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2020-04-30T16:26
https://ria.ru/20200430/1570816788.html
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
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РИА Новости

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

15:47 30.04.2020 (обновлено: 16:26 30.04.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИЕВ, 30 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада Украины, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, официально этот вопрос еще не рассматривали.
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"Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они нашли другой формат, в котором будут работать. Это новая должность, я не могу вам озвучить, так как это инициатива президента, пусть это остается интригой", — сказал Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".
Он отказался уточнить, где именно будет работать Саакашвили, отметив, что об этом могут сообщить уже в четверг.
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Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.
Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. На родине Саакашвили находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Радует, что россияне не теряют интерес к обсуждению назначений в правительстве Украины. Особенно в такие не легкие времена.
30 апреля, 16:51
ВАВиктор А
1781005
Эх жалко😢 А я уже попкорна накупил, зря деньги потратил.😠
30 апреля, 16:50
vit-7413
2071001
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