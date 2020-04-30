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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-04-30T15:58
https://ria.ru/20200430/1570816700.html
Лекарство от COVID: человечность или $?
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РИА Новости

Лекарство от COVID: человечность или $?

15:46 30.04.2020 (обновлено: 15:58 30.04.2020)
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© Фото : предоставлено информслужбой "Россия-Китай: главное"Коронавирус
Коронавирус
© Фото : предоставлено информслужбой "Россия-Китай: главное"
МОСКВА, 30 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В ситуации, когда пандемия COVID-19 бьет по человеческим жизням, системам здравоохранения, экономике и социальным устоям, перед миром встала необходимость не просто срочной разработки вакцин и профильных лекарств от коронавируса нового типа – все более ощутима задача выработать трансцендентную доктрину, даже философию противостояния новому вызову.
Все больше мировых лидеров, глав правительств говорят не только об экономическом или медицинском аспекте преодоления пандемии; от них ждут ответов на крайне непростые вопросы - что важнее: личная свобода или благосостояние всего общества, сохранение экономики или забота о людях. Лидеры России и Китая свой ответ уже дали, обозначив как наивысший приоритет спасение жизней.
С самого начала эпидемии председатель КНР объявил руководящий принцип борьбы с инфекцией: "Жизни людей – превыше всего". Китайское государство изначально обозначило вторичными вопросы поддержания экономической активности, вернувшись к ним лишь после спада волны COVID-19 в середине марта. Да, китайская экономика впервые в истории подсчета квартальной статистики показала отрицательные результаты. Да, рухнули доходы в бюджет. Да, властям придется влезать в долги для поддержания экономической активности. Однако главное было сделано: следование принципу "человеческие жизни – превыше всего" позволило остановить волну коронавирусной инфекции в КНР и начать восстановление нормальной жизни.
По такому же принципу действует Россия. Президент Владимир Путин на состоявшемся 28 апреля совещании с главами субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции отдельно остановился на моральном аспекте борьбы с эпидемией. Он отверг призывы поставить во главу угла экономические интересы, подчеркнув: "Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь… Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится". "В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии… Скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству", - подчеркнул Путин.
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
25 апреля, 08:00
Чтобы сохраниться, Америка должна стать Китаем
И Путин, и Си Цзиньпин в борьбе с новой угрозой апеллировали к базовым ценностям своих культур. В Китае одна из таких ценностей – "ли". Сегодня это слово переводят как "церемониал", "вежливость" или "этикет". Однако у него гораздо более глубокая семантика, это целая философия в одном иероглифе. Более широкий его перевод – "то, что делает человека человеком", "человечность" или "гуманизм". Гуманистическая культура "ли" сформировалась еще в эпоху Чжоу (1046-256 гг. до н.э.), ее адептом стал Конфуций.
Эти идеи гуманизма повлияли на многих во всем мире, даже на формирование американской культуры. В июле 2016 года гарвардский профессор, советник Госдепартамента США Патрик Мендис нашел след Конфуция в процессе становления государственности Соединенных Штатов. По его словам, отцы-основатели США, особенно Бенджамин Франклин, были "вдохновлены Конфуцием", "тщательно изучали китайскую культуру и литературу" и называли конфуцианскую мораль "необходимым ингредиентом республиканского правления". В доказательство исследователь приводит выдержку из письма Франклина от 1749 года: "Когда Конфуций увидел свою страну погрязшей в пороке, он обратился к власть имущим. Он наставил их на путь благодетели, и народ потянулся за ними. В человеческом обществе такая стратегия удивительно действенна".
Со времен Франклина много воды утекло, и нравы в США изменились. Сегодня зачастую экономические интересы ставятся выше интересов общества, свидетельством чему стала первоначальная стратегия США в борьбе с коронавирусом. Вашингтон уделил повышенное внимание подготовке к удару вируса экономики, но не населения и медицинской системы. Результат – более миллиона заболевших по состоянию на 28 апреля. Очевидно, что решение поставить во главу угла экономику, а не человеческие жизни – не выдерживает "проверки коронавирусом". Нет смысла демонизировать подход США к этому вопросу – всю тяжесть картины описывают сами американские врачи. Медбрат-анестезиолог Деррик Смит, работающий в одной из больниц Нью-Йорка, с ужасом описывал ситуацию, когда находящиеся при смерти пациенты с COVID-19 думают не о своих жизнях, а о деньгах. Он приводит последние слова одного из пациентов: "Кто будет платить за это?" По признанию Смита, слова пациента, который беспокоится об оплате медицинских услуг на пороге смерти, просто разбивают сердце.
Врач в костюме биозащиты в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
29 апреля, 08:00
Доказано COVID-19: в медицине государство эффективнее бизнеса
На этом фоне большое удивление вызывают попытки США "учить жизни" Китай в борьбе с коронавирусной пневмонией. Впрочем, такой подход сегодня искоренить крайне трудно, ведь осознание собственного превосходства перед Китаем – в крови у многих западных политиков. Такой подход появился не сегодня – он рос и прививался веками. Еще в 1843 году в детской (!) книжке "Истории о Китае и Китайцах" британец Питер Парли так описывал Поднебесную своей юной аудитории: "Китай со всеми своими преимуществами – отнюдь не великая держава, как Великобритания. Это от неправильного правительства и угнетения народа… и если он не внемлет голосу разума - придется его заставить". Не правда ли, очень похоже на нынешнюю риторику Вашингтона по отношению к КНР? Только вот в нынешние времена демонстрировать свое превосходство у США получается все меньше и меньше. Зато все больше вопросов вызывает эффективность реагирования Вашингтона на новые кризисы. Очевидно, что мировоззренческий подход американской системы дал трещину перед вызовом COVID-19. Вполне возможно, что для Америки настало время не учить весь мир, а поучиться у других.
Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"
22110210
Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинБенджамин ФранклинВладимир ПутинСШАВ мире
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