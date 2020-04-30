В Пензенской области ввели обязательный масочный режим

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг продлил режим самоизоляции для всех жителей до 11 мая и ввел в области обязательный масочный режим при посещении общественных мест, говорится в постановлении главы региона.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
"(Обязать граждан) носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений… Слова "по 30 апреля 2020" заменить словами "по 11 мая 2020 включительно", - говорится в постановлении губернатора.
Всего в области с 17 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 406 случаев коронавируса. Семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 116 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.