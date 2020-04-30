Путин отметил востребованность донорства

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Благородная деятельность доноров чрезвычайно востребована в нынешних непростых условиях, донорскую миссию важно продолжать, считает президент РФ Владимир Путин.
В четверг президент проводит по видеосвязи встречу с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций. Одна из участниц видеоконференции - гендиректор Национального медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова - рассказала о работе медцентра в нынешней ситуации. Она уточнила, что сейчас у них снизилось количество доноров, хотя это снижение не является критичным.
"Я присоединяюсь к тому, что сейчас доктор сказал по поводу необходимости продолжения донорской миссии - и даже в наших непростых сегодняшних условиях", - заявил в ответ Путин.
Президент упомянул, что дело доноров было очень востребовано во время войны.
"В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не могу не вспомнить факты, которые, когда я об этом узнал, меня потрясли просто. Я имею в виду массовую сдачу крови жителями блокадного Ленинграда: тоннами кровь во время блокады Ленинграда направлялась ленинградцами на фронт. Я думаю, что и сегодня, в наших условиях, конечно, эта деятельность благородная чрезвычайно востребована", - убежден он.
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