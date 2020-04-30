Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
По ее словам, в сопоставлении с общемировыми показателями данные по России выглядят неоднозначно.
"Учитывая, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем, количество больных в нашей стране одновременно велико и мало, как бы парадоксально это ни звучало", — сказала Белова в комментарии "Известиям".
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подчеркнул важность ужесточения контроля по соблюдению противоэпидемических мер для всех россиян минимум на две недели. По его словам, судя по продолжению линейного роста числа заболевших, уже введенных ограничений недостаточно, чтобы привести к перелому в динамике.
Пандемия COVID-19
В мире, согласно статистике ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.