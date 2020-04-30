Ограничения по COVID-19 предотвратили смерти из-за загрязнения воздуха

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением в мире нового типа коронавируса, способствовали значительному улучшению экологии и позволили предотвратить в Европе около 11 тысяч смертей за последний месяц, следует из доклада, опубликованного на сайте Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
Как отмечается в исследовании, благодаря антикоронавирусным мерам производство электроэнергии на основе угля сократилось на 37%, а уровень потребления нефтепродуктов снизился на треть. Благодаря этому концентрация диоксида азота в воздухе уменьшилась на 40%, а содержание твердых частиц - на 10%.
"(В результате - ред.) удалось предотвратить 11 тысяч смертей из-за загрязнения воздуха", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в большей степени негативных последствий воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека удалось избежать в Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польше и Португалии.
Кроме того, количество случаев заболевания астмой среди детей в Европе сократилось за месяц на шесть тысяч, а число вызовов скорой помощи из-за приступов астмы – на 1 900. Количество пропущенных рабочих дней уменьшилось на 1,3 миллиона. Отмечается также, что число преждевременных родов снизилось на 600. Согласно исследованию, эти показатели также связаны с улучшением экологии, и последствия данных изменений можно будет наблюдать в будущем.
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