Ограничения по COVID-19 предотвратили смерти из-за загрязнения воздуха

Как отмечается в исследовании, благодаря антикоронавирусным мерам производство электроэнергии на основе угля сократилось на 37%, а уровень потребления нефтепродуктов снизился на треть. Благодаря этому концентрация диоксида азота в воздухе уменьшилась на 40%, а содержание твердых частиц - на 10%.

Кроме того, количество случаев заболевания астмой среди детей в Европе сократилось за месяц на шесть тысяч, а число вызовов скорой помощи из-за приступов астмы – на 1 900. Количество пропущенных рабочих дней уменьшилось на 1,3 миллиона. Отмечается также, что число преждевременных родов снизилось на 600. Согласно исследованию, эти показатели также связаны с улучшением экологии, и последствия данных изменений можно будет наблюдать в будущем.