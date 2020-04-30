В Якутии женщина с COVID-19 нарушила карантин, чтобы пойти на похороны

"Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека. В поселке Сангар гражданка сдала анализы. Пробы были направлены в столицу республики. О том, что результаты анализов положительные, стало известно вчера", - сообщили в оперштабе, добавив, что это первый случай COVID-19 в районе.