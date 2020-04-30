В Якутии женщина с COVID-19 нарушила карантин, чтобы пойти на похороны

ЯКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Женщина в Кобяйском районе Якутии с подтвержденным коронавирусом нарушила режим самоизоляции из-за похорон близкого человека, теперь на инфекцию проверяют 60 контактировавших с ней лиц, сообщает оперативный штаб региона.
"Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека. В поселке Сангар гражданка сдала анализы. Пробы были направлены в столицу республики. О том, что результаты анализов положительные, стало известно вчера", - сообщили в оперштабе, добавив, что это первый случай COVID-19 в районе.
Отмечается, что в данное время выявлено 60 человек, непосредственно контактировавших с заболевшей, ни у кого из них нет признаков ОРВИ или пневмонии. Все они сдали анализы, пробы отправят в Якутск на подтверждение. Часть контактных лиц соблюдают режим самоизоляции на дому, остальные помещены в обсерватор. "Сегодня выявляется второй круг контактов", - добавляет оперштаб.
Всего в Якутии, по последним данным, зарегистрировано 212 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.