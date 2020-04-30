В ВОЗ предсказали снижение числа заразившихся коронавирусом в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от "Мелита Вуйнович. Число заражений коронавирусом в российских регионах может пойти на спад при соблюдении режима самоизоляции, заявила на онлайн-встрече с депутатами от " Единой России " представитель ВОЗ

Решение продлить ограничения до 11 мая она назвала оптимальным. Также Вуйнович отметила четкие действия российских властей, позволившие избежать резкого скачка заражений.

Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что в субъектах сохранится низкий уровень заболеваемости, и когда наступит пик, Вуйнович заявила, что "низкое число случаев заболеваемости ничего не значит".

"Нужно смотреть на два параметра: в течение скольких дней удваивается число случаев. Если менее чем за семь дней, эпидемия идет с большой скоростью. <...> И прирост (случаев заражения. — Прим. ред.) должен идти менее чем на семь процентов". Мелита Вуйнович

Представитель ВОЗ также призвала учитывать число проводимых в регионе тестов на коронавирус и заполняемость больниц.

"Есть "хорошие" регионы. Но есть риски, просто надо держать ситуацию под контролем. Если сейчас две недели все продержатся без контактов, тогда мы сможем сказать. Вы увидите, как число (случаев заражения. — Прим. ред.) будет быстро падать", — заключила Вуйнович.

Всего в России COVID-19 диагностировали у 106 498 человек (прирост за сутки 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов), поправились 11 619, умерли 1073 пациента.

Из российских регионов более тысячи заболевших зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области, Краснодарском крае.