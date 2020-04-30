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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T15:24
https://ria.ru/20200430/1570813018.html
Участие в Doctor Jazz Party подтвердили исполнители из десяти стран
https://cdn24.img.ria.ru/images/155784/73/1557847342_0:49:3024:1750_1036x0_80_0_0_00681561dc6ed32dd30b9bc358f7e734.jpg
РИА Новости

Участие в Doctor Jazz Party подтвердили исполнители из десяти стран

15:18 30.04.2020 (обновлено: 15:24 30.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Участники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party, который пройдет при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сегодня с 16:00 по Москве, подтвердили свое участие исполнители из десяти стран.
Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
В благотворительном онлайн-марафоне (средства от которого пойдут в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19) примут участие десятки исполнителей из разных стран. Среди них: квартет Игоря Бутмана, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, Li Xiaochuan & Huang Jianyi (Китай), Tachibana Quintet (Япония), Matthew Lee & His Band (Италия), The Rajeev Raja Combine (Индия), а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие.
Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте koktebel-jazz.ru.
Музыкант Селвин Бирчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
30 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
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Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party, и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштег марафона.
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
29 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
Это надо видеть и слышать! Марафон Doctor Jazz Party
Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", проект The city телеканала "Москва 24", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рф, АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.
РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
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Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям. В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.
Посмотреть трансляцию можно здесь:
Онлайн-марафон Doctor Jazz Party. Прямая трансляция
30 апреля, 12:37Doctor Jazz Party
Онлайн-марафон Doctor Jazz Party
200002
Doctor Jazz PartyКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ГоловняЯндексКоронавирусыФестиваль Koktebel Jazz PartyРоссийский фонд прямых инвестицийЛариса ДолинаИгорь БутманMail.Ru GroupДмитрий Киселев
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