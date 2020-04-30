Главврач Коммунарки призвал москвичей сидеть дома на майских праздниках

"Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками", - сказал Проценко.