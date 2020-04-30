Главврач Коммунарки призвал москвичей сидеть дома на майских праздниках

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В период майских праздников нужно оставаться дома, не собираться с друзьями и родственниками, тем более что коронавирус стали чаще выявлять у молодежи, заявил в интервью РИА Новости главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.
"Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками", - сказал Проценко.
По его словам, нужно продолжать сидеть дома.
"Если не будет соблюдаться самоизоляция, станет понятно в середине мая, и мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных спустя 5-10 дней", - сказал Проценко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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