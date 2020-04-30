Денис Проценко: COVID прогрессирует, нужно отложить планы на праздники

Накануне майских праздников главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40 ДЗМ" Денис Проценко рассказал РИА Новости о том, как меняется состояние поступающих в больницу пациентов, сколько сотрудников больницы имеют иммунитет к коронавирусу , почему пик болезни еще не пройден и как важно остаться дома в праздничные дни. Беседовала Мария Зыбина.

— Впереди майские праздники. Многие думают, что произойдет ослабление режима, собираются гулять. Как вы думаете, действительно ли сейчас уже не так опасно?

— Я категорически не согласен. Опасность не миновала. Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками.

— Сколько людей сейчас проходит лечение в Коммунарке и какой процент из них тяжелых?

— Пятьсот сорок пациентов у нас находится. Достаточно много тяжелых больных: 49 пациентов в отделении реанимации, мы трактуем их состояние как крайне тяжелое; 161 пациент находится в госпитальном отделении, при этом они кислородозависимые — получают постоянно кислород. И возрастная структура у нас поменялась. У нас все больше и больше молодых пациентов, как в отделении реанимации, так и в госпитальных отделениях.

— Какой процент врачей прошли тесты на иммунитет к коронавирусу? Сколько из них его имеет?

— Мы обследуем не только врачей, но и медицинских сестер, поэтому сейчас у нас обследовано 478 наших штатных, подчеркну, сотрудников. И обнаружили иммуноглобулин к коронавирусу у пяти процентов. Это невысокий процент по сути переболевших людей. И он подтверждает эффективность и достаток средств индивидуальной защиты для сотрудников.

— Как часто происходит взаимодействие с коллегами из других больниц и регионов, других стран? Видели, что вы тесно взаимодействуете с Филатовской. Помогает обмен опытом? В чем именно помощь?

— Тесно взаимодействуем с главными врачами Москвы, не только с Филатовской, еще Склиф, 52-я, 67-я больницы. Постоянно на ежедневных Zoom-конференциях обсуждение, подведение итогов, делимся опытом. Где-то раз в неделю мы делимся опытом и общаемся с нашими коллегами из регионов. И за это время у нас было три или четыре вебинара, конференции с нашими коллегами зарубежными, как из Китая, так и из Европы.

— Судя по вашей внутрибольничной статистике, считаете ли вы, что пик наступил или мы близки к нему?

— Наверное, не очень корректно по аналитике одной больницы делать эпидемиологические выводы за город и за страну, но пока мы наблюдаем увеличение госпитализации тяжелых больных и прирост госпитализации, поэтому я думаю, что мы до своего пика еще не дошли.

— Как вы относитесь к продлению ограничительных мер на период майских праздников?

— Категорически положительно.

— Что вы могли бы посоветовать москвичам перед праздниками?

— Продолжаем самоизоляцию, продолжаем карантин. Сидим дома. Знаете, хештег такой есть — #сидимдома, он мне очень нравится, потому что он спасает жизни.